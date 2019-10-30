What to expect from Mad Max? World Series goes to Game 7

HOUSTON (AP) — This is Max Scherzer's shot.
Hurting so much over the weekend that it seemed his season might be over, Mad Max instead gets the ball for a final time — in Game 7 of the World Series.
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