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Prep roundup

Prep roundup: Eastwood survives with 39-38 win

Otsego, Elmwood fall to higher seeded teams

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Posted: Friday, February 28, 2020 9:52 pm

Prep roundup: Eastwood survives with 39-38 win

Boys Basketball

Eastwood 39, Fostoria 38

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