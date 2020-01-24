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Palmer with 62 takes 2-shot lead at Torrey Pines

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Posted: Friday, January 24, 2020 9:50 pm

Palmer with 62 takes 2-shot lead at Torrey Pines

SAN DIEGO (AP) — Ryan Palmer wasn't aware of any score but his own Friday at Torrey Pines, and he knew it was good enough to at least get himself back into the mix at the Farmers Insurance Open.

He was on the North Course without much bustle — Tiger Woods was on the South — and without any scoreboards. As he kept piling up birdies, Palmer was tempted to get out his phone and see where he stood.

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