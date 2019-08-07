Kalie wins one for Kynlee

Kalie Hoffman ran her first demolition derby at the Wood County Fair in 2017.
A third-place finish was a good start for the novice. And a just a couple months later, Kalie and her fiancé welcomed their second child.
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