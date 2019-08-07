Kalie wins one for Kynlee - Sentinel-Tribune: Sports

Kalie wins one for Kynlee

Hoffman wins demo derby on deceased daughter’s third birthday

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Posted: Wednesday, August 7, 2019 7:30 am

Kalie wins one for Kynlee By Brandon Shrider, Sentinel-Tribune Sports Editor Sentinel-Tribune

Kalie Hoffman ran her first demolition derby at the Wood County Fair in 2017.

A third-place finish was a good start for the novice. And a just a couple months later, Kalie and her fiancé welcomed their second child.

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