Falcons remain young, but experienced - Sentinel-Tribune: Sports

Falcons remain young, but experienced

BG opens season at home tonight at 6

Print
Font Size:
Default font size
Larger font size

Posted: Wednesday, November 6, 2019 8:44 am

Falcons remain young, but experienced By Brandon Shrider, Sentinel-Tribune Sports Editor Sentinel-Tribune

Bowling Green’s women’s basketball team had twice as many freshman than seniors on last season’s roster.

The Falcons were incredibly young with a first-year head coach in Robyn Fralick as it managed just two Mid-American Conference wins.

Login required

We have used your information to see if you have a subscription with us, but did not find one.

Please click the button below to verify an existing account or to purchase a new subscription.

Need an account? Create one now.

You must login to view the full content on this page.

Login required

We have used your information to see if you have a subscription with us, but did not find one.

Please click the button below to verify an existing account or to purchase a new subscription.

Need an account? Create one now.

More about

Posted in , on Wednesday, November 6, 2019 8:44 am. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended

Submit your sports news!

Submit your sports news!

Send in your local sports stories, info and results here!

Submit sports news

Popular Facebook Activity

Twitter

Follow us on Facebook

Calendar

© Copyright 2019, Sentinel-Tribune, Bowling Green, OH. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com. [Terms of Use | Privacy Policy]