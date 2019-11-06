Falcons remain young, but experienced

Bowling Green’s women’s basketball team had twice as many freshman than seniors on last season’s roster.
The Falcons were incredibly young with a first-year head coach in Robyn Fralick as it managed just two Mid-American Conference wins.
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