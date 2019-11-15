Eastwood prepared for toughest test

PEMBERVILLE — Eastwood’s football team is 11-0 for the third time this decade.
The Eagles do not know what it’s like to miss the playoffs in consecutive seasons since 2010 and Eastwood is in the second round of the OHSAA playoffs for the eighth time since 2002.
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