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Eastwood prepared for toughest test

Eagles play Oak Harbor Saturday in battle of unbeatens

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Posted: Friday, November 15, 2019 7:05 pm

Eastwood prepared for toughest test By Brandon Shrider, Sentinel-Tribune Sports Editor Sentinel-Tribune

PEMBERVILLE — Eastwood’s football team is 11-0 for the third time this decade.

The Eagles do not know what it’s like to miss the playoffs in consecutive seasons since 2010 and Eastwood is in the second round of the OHSAA playoffs for the eighth time since 2002.

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