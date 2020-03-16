A look at the status of Olympic qualifying events

As the IOC attempts to keep the 2020 Olympics on schedule, many of the events that determine who would compete in Tokyo have been postponed or canceled.
Here is the status of U.S. or world qualifying in many of the Olympic disciplines:
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