It is a great honor to represent you in the Ohio Senate, and I look forward to continuing to advocate for our communities and shared priorities in the upcoming year.
Over the last 12 months, with your input and support, we have worked tirelessly to develop policies that will strengthen our economy, expand our workforce and create new opportunities for families across Ohio. As you may recall, last year my colleagues and I announced our priority legislation for the current legislative cycle.
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