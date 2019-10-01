Posted: Tuesday, October 1, 2019 2:00 pm
Bobcat mom: Community needs one school
To the Editor:
I am eager to vote ‘yes’ on the Nov. 5 school levy. Only one of my three kids will attend the new elementary, but investing into all of BG’s kids and our community is a priority for me and my family.
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Amber Windom