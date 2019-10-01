Bobcat mom: Community needs one school - Sentinel-Tribune: Opinion

Bobcat mom: Community needs one school

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Posted: Tuesday, October 1, 2019 2:00 pm

Bobcat mom: Community needs one school

To the Editor:

I am eager to vote ‘yes’ on the Nov. 5 school levy. Only one of my three kids will attend the new elementary, but investing into all of BG’s kids and our community is a priority for me and my family.

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