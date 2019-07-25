James M. “Jim” Nicholson, 61, of Jerusalem Township, passed away Sunday, July 21, 2019.
Jim was born on September 25, 1957 in Bowling Green, Ohio.
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