James M. “Jim” Nicholson - Sentinel-Tribune: Obituaries

James M. “Jim” Nicholson

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James M. “Jim” Nicholson

Posted: Thursday, July 25, 2019 9:29 am

James M. “Jim” Nicholson Provided to the Sentinel-Tribune Sentinel-Tribune

James M. “Jim” Nicholson, 61, of Jerusalem Township, passed away Sunday, July 21, 2019.

Jim was born on September 25, 1957 in Bowling Green, Ohio.

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