Dorothy (Reynolds) Brooks, 91, of Maumee, Ohio died Sunday, January 12, 2020 at home.
She was born on January 19, 1928 in Knoxville, Tennessee to Stella Riggs.
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