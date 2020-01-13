Dorothy (Reynolds) Brooks - Sentinel-Tribune: Obituaries

Dorothy (Reynolds) Brooks

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Dorothy (Reynolds) Brooks

Posted: Monday, January 13, 2020 4:13 pm

Dorothy (Reynolds) Brooks Provided to the Sentinel-Tribune Sentinel-Tribune

Dorothy (Reynolds) Brooks, 91, of Maumee, Ohio died Sunday, January 12, 2020 at home.

She was born on January 19, 1928 in Knoxville, Tennessee to Stella Riggs.

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