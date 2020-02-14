Barbara Jeannette Carey (Barbara Jean) was born on August 25, 1927 and was called home by her Lord and Savior on February 12, 2020.
She was preceded in death by her mom (Mada Dorothy), dad (Ples), sister (Mada Sue), husband (Mike), step-son (Paul), cousins (Dorothy and Gary Akers), nephew (Michael Lynch) and now rests with them in the loving arms of our Heavenly Father in that special Mansion he prepared just for her.
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