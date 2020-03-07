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Way library asks for levy replacement

Millage raises money for half of annual budget

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Posted: Saturday, March 7, 2020 7:44 am

Way library asks for levy replacement By Debbie Rogers, Sentinel-Tribune Editor Sentinel-Tribune

PERRYSBURG — The last time voters were asked to approve a levy for the Way Public Library, there were around 500 programs annually for children, teens and adults.

Fast forward from 2016 to 2020 and that number has doubled to 1,000, according to Janel Haas, library director.

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