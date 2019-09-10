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Precincts consolidate, polling locations change in Wood County

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Posted: Tuesday, September 10, 2019 1:45 pm

Precincts consolidate, polling locations change in Wood County

Beginning in 2017 the Wood County Board of Elections initiated a program to equalize and consolidate the number precincts and reduce the overall number of polling locations in Wood County.

The first round of changes were initiated in Bowling Green City followed by consolidations in Perrysburg, Rossford, Troy Township and Lake Township.

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