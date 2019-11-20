Otsego student faces jaw-dropping surgery

GRAND RAPIDS — Emily Tokar will probably have an extra piece of pumpkin pie for Thanksgiving dinner next week. And a second drumstick and heaping helping of stuffing.
The Otsego High School sophomore is about to have a complicated jaw surgery that will put her on “no chew” status for the next three months.
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