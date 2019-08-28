Ohio governor: Add warrants to background check systems

COLUMBUS, Ohio (AP) — Ohio should start requiring that certain protection orders and arrest warrants for top-tier, violent crimes be entered into background check systems that help notify law enforcement and gun sellers about potentially dangerous people, Republican Gov. Mike DeWine said Wednesday.
He said critical information doesn't make it into those state and federal systems, which can make it harder for officers and gun dealers to know when they're dealing with people who might be a concern.
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