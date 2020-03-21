Officials taking steps to reduce county jail populations

CLEVELAND (AP) — Officials in Ohio's largest counties, fearing coronavirus spreading in their jails, have been taking steps to reduce inmate populations by releasing nonviolent offenders, ordering police to issue citations instead of making arrests, and striking plea deals to resolve cases quickly.
Those efforts are most dramatic at the Cuyahoga County Corrections Center in Cleveland, where the jail population dropped from nearly 2,000 inmates last week to under 1,300 on Friday.
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