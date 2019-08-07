Nov. 5 issues include BG school build, 2% income tax in Risingsun

The questions and issues listed below have been filed with the Wood County Board of Elections. They have not yet been officially certified to be on the Nov. 5 ballot.
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