Local Briefs: 10-7-19

Multicultural dialogue series is tonight
The Multicultural Student Center at Bowling Green State University is running a dialogue series for people from different backgrounds and social identities to come and discuss various topics.
kAm%@?:89E’D E@A:4 :D &?56CDE2?5:?8 w2E6 rC:>6D] xE H:== 36 7C@> dib_\f A]>] 2E E96 |F=E:4F=EFC2= #6D@FC46 r6?E6C[ q$& caf] %96C6 H:== 36 A:KK2 2?5 C67C6D9>6?ED]k^Am
kAm~E96C E@A:4D 2C6 r@>:?8 @FE 2D }@?\3:?2CJ @? ~4E] `c[ (@>6? @7 r@=@C @? ~4E] a` 2?5 |J rF=EFC6 :D }@E 2 r@DEF>6 @? ~4E] ag]k^Am
kAm}@G6>36C E@A:4D 2C6 ~77\4J4=6 '@E:?8 @? }@G c[ (92E :D u2>:=J \ $6=7\567:?:?8 u2>:=J @? }@G] `g 2?5 }2E:G6 p>6C:42? 2?5 x?5:86?@FD x56?E:E:6D 2?5 r@?E6>A@C2CJ r@=@?:K2E:@? @? }@G] ad]k^Am
kAm~? s64] a[ pxs$ pH2C6?6DD :D E96 E@A:4]k^Am
kAmkDEC@?8m#625 A286D[ 62E A:KK2k^DEC@?8mk^Am
kAm%96 >:55=6 D49@@= 3@@< 8C@FA !:KK2 2?5 !286D >66ED 7@C E96 7:CDE E:>6 E9:D D49@@= J62C @? %F6D52J 2E aib_ A]>] :? E96 q@H=:?8 vC66? |:55=6 $49@@=’D |65:2 r6?E6C] !:KK2 2?5 !286D :D 2 A2CE?6CD9:A 36EH66? q@H=:?8 vC66? |:55=6 $49@@= 2?5 (@@5 r@F?EJ s:DEC:4E !F3=:4 {:3C2CJ] %96 8C@FA :D @A6? E@ 2== 2C62 D:IE9\6:89E9 8C256CD]k^Am
kAm%96 r9:=5C6?’D !=246 @7 E96 =:3C2CJ 92D >F=E:A=6 4@A:6D @7 E96 AC6\D6=64E65 3@@<D 2G2:=23=6 E@ 4964< @FE] %9:D >@?E9[ E96 E96>6 :D “(:4<65 qF8D]” *@FE9 42? 49@@D6 @?6 @C >@C6 @7 E96 7@==@H:?8 E:E=6Di “y2>6D 2?5 E96 v:2?E !6249” 3J #@2=5 s29=[ “|62=” 3J q=F6 s6==2BF2?E:[ “q@J q:E6D qF8” 3J #636442 !6ECF4< 2?5 “(:4<65 qF8D” 3J p>J $E6H2CE] %9:D >@?E9’D >66E:?8 H:== 762EFC6 2 AC@8C2> 3J r:?52 $EFEK>2?[ 2 ?2EFC2=:DE 7C@> E96 q@H=:?8 vC66? !2C<D 2?5 #64C62E:@? s6A2CE>6?E]k^Am
kAm“y2>6D 2?5 E96 v:2?E !6249” :D E96 DE@CJ @7 2 J@F?8 3@J ?2>65 y2>6D H9@ 6D42A6D 7C@> EH@ H:4<65 2F?ED 2?5 6>32C<D @? 2 D6C:6D @7 25G6?EFC6D H:E9 D:I 8:2?E :?D64ED 96 >66ED :?D:56 2 8:2?E A6249]k^Am
kAm“|62=” :D 2 8C2A9:4 ?@G6= 23@FE *2CC@H[ 2 J@F?8 4967 56E6C>:?65 E@ >2<6 96C >2C< @? E96 4FEE:?8 6586 @7 4@@<6CJ H:E9 96C :?D64E\32D65 4C62E:@?D[ 9@A:?8 E@ 86E 2 ;@3 2E 2 ?6H C6DE2FC2?E 56G@E65 E@ 4@@<:?8 H:E9 :?D64ED[ :7 D96 42? H:? @G6C E96 @H?6C]k^Am
kAm“q@J q:E6D qF8” :D E96 DE@CJ @7 }@=2?[ H9@ 62ED 2 =:G6 DE:?< 3F8 E@ 567FD6 2 D:EF2E:@? 36EH66? 9:D 36DE 7C:6?5 2?5 2 ?6H DEF56?E[ 2? 24E H9:49 82:?D 9:> A@AF=2C:EJ 2?5 2 4=2DD AC@;64E :562 3FE[ A6C92AD[ =@D6D 9:> 2 7C:6?5]k^Am
kAm“(:4<65 qF8D” 3J a_`h (rs!{ r@>>F?:EJ #625D 2FE9@C $E6H2CE :D 2 ?@?7:4E:@? 3@@< E92E AC@7:=6D E96 H@C=5’D >@DE ?@E@C:@FD :?D64ED :?4=F56D 6I2>A=6D C2?8:?8 7C@> AC652E@CD 2?5 D42G6?86CD E@ 56DECF4E:G6[ DE:?8:?8 2?5 A@:D@?@FD DA64:6D]k^Am
kAm%96 5:D4FDD:@? H:E9 DE277 7C@> qv|$ 2?5 (rs!{ H:== :?4=F56 2?J @C 2== @7 E96D6 E:E=6D[ 2=@?8 H:E9 A:KK2 D?24<D]k^Am
kAmu@C >@C6 :?7@C>2E:@?[ 42== E96 r9:=5C6?’D !=246 2E c`h\bda\gadb]k^Am
kAmkDEC@?8mw62=E9 3@2C5 >66EDk^DEC@?8mk^Am
kAm%96 (@@5 r@F?EJ q@2C5 @7 w62=E9 H:== >66E %9FCD52J 2E e A]>] 2E E96 y@3 2?5 u2>:=J $6CG:46D 3F:=5:?8[ `hag t] vJADJ {2?6 #@25[ :? E96 4@?76C6?46 C@@>]k^Am
kAm%96 7:?2?46 4@>>:EE66 H:== >66E 2E d A]>] %96 A6CD@??6= 4@>>:EE66 H:== >66E 2E dib_ A]>]k^Am
kAmkDEC@?8mu@C642DEk^DEC@?8mk^Am
kAm%@?:89Ei !2E49J 7@8 27E6C a 2]>] ~E96CH:D6[ >@DE=J 4=62C[ H:E9 2 =@H 2C@F?5 cd] }@CE9H6DE H:?5 d E@ f >A9 364@>:?8 42=> :? E96 6G6?:?8]k^Am
kAm%F6D52Ji !2E49J 7@8 367@C6 `` 2]>] ~E96CH:D6[ DF??J[ H:E9 2 9:89 ?62C ef] r2=> H:?5] r=62C 2E ?:89E[ H:E9 2 =@H 2C@F?5 ce]k^Am
kAmtIE6?565i $F??J (65?6D52J[ H:E9 2 9:89 ?62C f_] |@DE=J 4=62C 2E ?:89E[ H:E9 2 =@H 2C@F?5 da] |@DE=J DF??J %9FCD52J[ H:E9 2 9:89 ?62C fb] |@DE=J 4=@F5J 2E ?:89E[ H:E9 2 =@H 2C@F?5 dd] p 492?46 @7 D9@H6CD uC:52J] !2CE=J DF??J[ H:E9 2 9:89 ?62C eh] r92?46 @7 AC64:A:E2E:@? :D b_T] p 492?46 @7 D9@H6CD 2E ?:89E] |@DE=J 4=@F5J[ H:E9 2 =@H 2C@F?5 cd] r92?46 @7 AC64:A:E2E:@? :D c_T] |@DE=J DF??J $2EFC52J[ H:E9 2 9:89 ?62C dg]k^Am