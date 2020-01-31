Local Briefs: 1-31-2020 - Sentinel-Tribune: News

Local Briefs: 1-31-2020

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Posted: Friday, January 31, 2020 7:41 am

Local Briefs: 1-31-2020

Track the Truth: Is Big Foot Real

PEMBERVILLE — Whether you are a believer or not, come to the library, 375 E. Front St., on Saturday at 1 p.m. to learn about Bigfoot.

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