Local Briefs: 1-31-2020

Track the Truth: Is Big Foot Real
PEMBERVILLE — Whether you are a believer or not, come to the library, 375 E. Front St., on Saturday at 1 p.m. to learn about Bigfoot.
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