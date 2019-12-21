Bittersweet Farms offers discount for 2020 CSA memberships - Sentinel-Tribune: News

Bittersweet Farms offers discount for 2020 CSA memberships

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Posted: Saturday, December 21, 2019 12:03 pm

Bittersweet Farms offers discount for 2020 CSA memberships

WHITEHOUSE — For a limited time, Bittersweet Farms is offering an early bird discount for those who sign up for its Community Supported Agriculture program, now in its 10th year.

Those who sign up by Dec. 31 using the code “EARLYBIRD” will receive a $10 discount on their purchase. Sign up at www.bittersweetfarms.org/csa.

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Posted in , on Saturday, December 21, 2019 12:03 pm. | Tags: , , ,

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