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Bishop who investigated sex abuse accused of sex abuse

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Posted: Wednesday, November 13, 2019 9:20 pm

Bishop who investigated sex abuse accused of sex abuse

NEW YORK (AP) — A Roman Catholic bishop named by Pope Francis to investigate the church’s response to clergy sexual abuse in Buffalo, New York, has himself been accused of sexual abuse of a child, an attorney for the alleged victim notified the church this week.

The attorney informed Catholic officials in New Jersey that he is preparing a lawsuit on behalf of a client who says he was molested by Brooklyn Bishop Nicholas DiMarzio in the mid-1970s, when DiMarzio was a parish priest in Jersey City.

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