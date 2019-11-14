BG woman reportedly enters wrong home, vomits and sleeps there

Bowling Green police responded to an illegal entry into a home Wednesday morning and found a half-dressed female lying on the couch and vomit on the floor.
According to the Bowling Green Police Division report, a homeowner in the 400 block of Wallace Avenue called police at 2:10 a.m. to report an intoxicated female on his couch.
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