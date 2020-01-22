Posted: Wednesday, January 22, 2020 3:37 pm
BG man wanted by police, after allegedly assaulting woman
Charges have been filed against a Bowling Green man for assault, and as of Wednesday afternoon he had not been arrested.
Matthew J. Domer, 24, is charged with assault and criminal mischief after he allegedly abused his former girlfriend in the 100 block of East Reed Avenue.
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Posted in
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on
Wednesday, January 22, 2020 3:37 pm.
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Assault,
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Violence Against Women In The United States,
Matthew J. Domer,
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Baylor University Sexual Assault Scandal,
Bowling Green Police Division