Back in business

The Black Swamp Arts Festival couldn’t come at a better time for the downtown businesses in Bowling Green.
This could be just what the biz doctor ordered for an ailing economy due to the consistent construction that has plagued downtown businesses for a year or more.
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