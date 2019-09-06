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BG proprietors looking forward to festival

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Posted: Friday, September 6, 2019 9:05 am

Back in business By Bill Ryan, Sentinel-Tribune Staff Writer Sentinel-Tribune

The Black Swamp Arts Festival couldn’t come at a better time for the downtown businesses in Bowling Green.

This could be just what the biz doctor ordered for an ailing economy due to the consistent construction that has plagued downtown businesses for a year or more.

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