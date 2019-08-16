I do not fish. While many male friends and even female relatives look at me as though this is a personal choice, I have difficulty explaining that I was born this way. I have no desire to catch fish — never have, never will.
This fact was almost a deal breaker when the wife and I were dating. She comes from a long line of fisherpersons.
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