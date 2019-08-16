Wally asks the classic question, ‘Where’s walleye?’ - Sentinel-Tribune: Community

Relatively Speaking Wally asks the classic question, ‘Where’s walleye?’

Print
Font Size:
Default font size
Larger font size

Raul Ascunce

Posted: Friday, August 16, 2019 9:02 am

Wally asks the classic question, ‘Where’s walleye?’ By Raul Ascunce Sentinel-Tribune

I do not fish. While many male friends and even female relatives look at me as though this is a personal choice, I have difficulty explaining that I was born this way. I have no desire to catch fish — never have, never will.

This fact was almost a deal breaker when the wife and I were dating. She comes from a long line of fisherpersons.

Login required

We have used your information to see if you have a subscription with us, but did not find one.

Please click the button below to verify an existing account or to purchase a new subscription.

Need an account? Create one now.

You must login to view the full content on this page.

Login required

We have used your information to see if you have a subscription with us, but did not find one.

Please click the button below to verify an existing account or to purchase a new subscription.

Need an account? Create one now.

More about

Posted in on Friday, August 16, 2019 9:02 am. | Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Recommended
Popular Facebook Activity

Twitter

Follow us on Facebook

Calendar

© Copyright 2019, Sentinel-Tribune, Bowling Green, OH. Powered by BLOX Content Management System from TownNews.com. [Terms of Use | Privacy Policy]