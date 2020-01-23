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State legislators say EdChoice solution is coming

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Posted: Thursday, January 23, 2020 9:32 pm

State legislators say EdChoice solution is coming By Debbie Rogers, Sentinel-Tribune Editor Sentinel-Tribune

MILLBURY — Wood County’s state senator is confident that EdChoice will be changed before Feb. 1, probably saving some local school districts from getting that designation.

In an hour-long sit-down with Lake Local Schools leaders on Thursday, Theresa Gavarone, R-Bowling Green, said the House, Senate and governor’s office are in serious talks to walk back EdChoice.

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