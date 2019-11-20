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Propelling students forward

Brown hosts leadership summit at BGSU

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Posted: Wednesday, November 20, 2019 9:20 am

Propelling students forward By Marie Thomas-Baird, Sentinel-Tribune Education Editor Sentinel-Tribune

Productive dialogue about student engagement and mentorship was the focus of a day-long leadership summit held at Bowling Green State University on Friday.

U.S. Sen. Sherrod Brown, D-Ohio, hosted the Propel Ohio 2019 Collegiate Leadership Summit. More than 400 students from 68 higher learning institutions in Ohio received information about careers in public service and promoting civic engagements.

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