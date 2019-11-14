Penta leader to retire earlier than expected

PERRYSBURG – Ron Matter is leaving his position at Penta Career Center earlier than planned.
He announced at Wednesday’s board meeting that he will be stepping down as superintendent on Dec. 31.
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