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Penta leader to retire earlier than expected

Matter has been with career center since ‘05

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Ron Matte

Posted: Thursday, November 14, 2019 10:27 pm

Penta leader to retire earlier than expected By Marie Thomas-Baird, Sentinel-Tribune Education Editor Sentinel-Tribune

PERRYSBURG – Ron Matter is leaving his position at Penta Career Center earlier than planned.

He announced at Wednesday’s board meeting that he will be stepping down as superintendent on Dec. 31.

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