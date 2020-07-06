Gaylyn and Jan Finn of Bowling Green celebrated their 50th wedding anniversary on June 21, 2020.
They have two daughters: Terri (Scott) Jones, Lindenhurst, IL and Aimee (Paul) Bailey, Novi, MI. They have four grandchildren: Eric, Nicole, Lauren and Kyle.
Gaylyn is a retired CPA and Treasurer at Bowling Green State University and Jan is a retired Bowling Green State University Administrative Assistant. Gaylyn and Jan enjoy spending time with family, traveling, and volunteering for various organizations.