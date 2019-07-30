Carol Hardy has deep family ties to the Wood County Fair, so with the fair running this week, it is an appropriate time to share one of her recipes.
Hardy chose what she calls her “go-to” dessert — a delicious apple crisp that she has made for decades.
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