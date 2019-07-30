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Cook's Corner Go-to dessert is simple and delicious

Hardy has made her apple crisp for decades

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Apple Crisp

Two pounds apples, pared and sliced

1 1/2 pound brown sugar

2 tablespoons cinnamon

Place apples in a greased 9 x 13 baking pan. Blend sugar and cinnamon and put over apples

Topping

1 1/2 cup rolled oats

1 1/2 cup brown sugar

2 cups flour

1 1/2 cup melted butter

Combine rolled oats and brown sugar until crumbly, add flour and melted butter. Combine and add on top.

Bake at 400 degrees for 30 minutes.

Optional add 1 1.2 cup applesauce over the top before baking to increase moisture and add more apple flavor.

Posted: Tuesday, July 30, 2019 9:43 am

Go-to dessert is simple and delicious By Bill Ryan, Sentinel-Tribune Staff Writer Sentinel-Tribune

Carol Hardy has deep family ties to the Wood County Fair, so with the fair running this week, it is an appropriate time to share one of her recipes.

Hardy chose what she calls her “go-to” dessert — a delicious apple crisp that she has made for decades.

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