Douglas, Abke crowned at Elmwood

JERRY CITY – Elmwood High School crowned Aleyia Douglas and Zachary Abke as its fall homecoming queen and king in a ceremony Friday night.
Douglas’ mother and stepfather are Dionna and Kyle Brenamen and her father and stepmother are Scot and Denice Douglas, all of Fostoria. She is on the varsity volleyball and track and field teams, is in troubadours, National Honor Society and student council, is vice president of the class of 2020, and is in Spanish club, art club, and musical. She works at Olive Garden in Findlay.
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