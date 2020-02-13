Eastwood serves spaghetti supper
PEMBERVILLE — The annual Eastwood High School National Honor Society spaghetti supper will be held on Friday. Doors will open at 4:30 p.m. and the supper will run through 7:30 p.m.
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