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Posted: Thursday, February 13, 2020 9:22 am

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Eastwood serves spaghetti supper

PEMBERVILLE — The annual Eastwood High School National Honor Society spaghetti supper will be held on Friday. Doors will open at 4:30 p.m. and the supper will run through 7:30 p.m.

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