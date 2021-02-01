Full-time undergraduate students who showed a high level of excellence in academic work have their names placed on the academic dean’s list at Bowling Green State University. The requirement for achieving the dean’s list is a grade point average of 3.5 or above in the preceding semester with no fewer than 12 credit hours per semester included in the grade point average computation.
Wood County students on the fall semester list include:
Bloomdale
Samantha Shoemaker, Kyle Dibling, Nick Weiss, Miranda Reinhard
Bowling Green
Abigail Burdue, Abigail Steagall, Adam Garcia, Afi-Setut A-Alkebu-Lan, Alexander Redmon, Alexis Reinbolt, Alison Benbow, Allison Sturley, Alyssa Sansavera, Amanda Lewis, Amanda Parks, Andrea Stitak, Angel Aberombie, Annabelle Folland, Annalyn Valantine, Anthony Loar, Ashleigh Franks, Ashley Huelskamp, Ashley Rutherford, Ashtyn Macsay, Asia Gibbs, Aubreyonna Van Hoose, Austin Greene, Bailey Smith;
Benjamin Visconti, Bethany Branum, Blake Bilgen, Bradley Gubernath, Braeden Murphy, Brandon Golpe, Breanna Cardell, Briana Thompson, Brianna Blackburn, Brianna Koller, Brie Bradshaw, Brittnee Rourke, Calli Randolph, Callie Wilkins, Cameron Rufus, Cassandra Clark, Cassidy Spatz, Catherine Wood, Chaneice Jones, Cheyanne Campbell, Cheyenne Klausing, Chloe Gomez, Chloe Koon;
Chloe Mollenkopf, Chloe Moyer, Cody McCoy, Cody Stults, Colin Long, Connor Bradley, Connor Peterson, Devine Lewis, Dyllan Wargo, Eden Price, Elijah Moses, Elisabeth Gabor, Elizabeth Butcher, Elizabeth Gabbard, Ellie Tatchell, Emilio Valle, Emily Fackler, Emily Jones, Emily Maksemetz, Emily Metzger, Emma Rousse, Emma Trickey-Wazny, Evelyn Loyola, Gabriel Carrington, Grace Ehrmantraut, Grace Hill, Hallie Foy, Hannah Chambers, Hannah Delong, Harrison Litton;
Hunter Huffman, Jacob Bauer,Jaeeun Schermerhorn, Jared Saenz, Jasmine Cottrell, Jean Tesauro, Jeffrey Householder, Jenna Gaiownik, Jenna Hawkey, Jeremiah Kessler, Jessica Farrell, Johnnie Roth, Jonathan Hahn, Joran Contreras, Jordyn Bogdanski, Joshua Osani, Journey Martin, Julian Hamdalh, Julianna Welker, Julie Dibble, Justin Fousek, Kaitlin Manger, Kaitlin Soza, Karri Purdy, Katara Olden, Kathryn Dobbs, Katie Linger, Kayla Madden;
Kaylee Puthoff, Kevin Masella, Kierstin Cameron, Kyle Hallowell, Kyle Ringler, Lance Parker, Layla Hager, Lilly Cherri, Lily Rosenberg, Logan Maccariella, Luke Otting, Mackenzie Evans, Mackenzie Krzysiak, Madison McKay, Makai Ruffin, Malcolm Anderson, Mari Hill, Mariah Bainbridge, Markieras Jackson, Mary Huber, Maya Carr, Megan Elersich, Michael Miller, Miranda Schutz, Molly Crane;
Morgan Watson, Morghan Strayer, Nathan Baumgartner, Nicholas Zeedyk, Nick Van Vorhis, Nicolas Lowy, Nova Cullison, Nya Flowers, Olivia Bryant-Bratulic, Precious Jackson, Quinn Eberhard, Rachel Farris, Rachel Gilmore, Reanna Dawson, Rebecca Welker, Remington Schneider, Rex Light, Ricardo Martinez, Riley Carson, Robert Atkinson;
Robert Musselman, Ryan Hall, Ryan Sprague, Rylee Harrington, Sage Neidbalson, Samantha Peart, Samantha Sandwisch, Sana Ali, Sarah Guggenbiller, Sarah Varner, Savannah Click, Sharon Simon, Shaunessy Baker, Shavonne Hogan, Sierra Trimmer, Skylar Lee, Steven Dial, Steven Tiell, Sydra Kirsch, Talia Barker, Taylor Schneider, Victoria Cutway, Yuka Koyama;
Zeberiah Scheffler, Zoe Brown, Allison Selley, Andrea Stevens, Austin Martos, Brittany Hacker, Carylie Mosley, Erin Lynch, Gabriella Magallanes, Jessica Chebra, Judah Kania, Taylor Perley, Terence Motley, Zaria Jackson, Kirsten Knell, Chloe Beeker, Claire Wells-Jensen, Jacob Goberman, Grace O’Hare, Hannah Fonseca, Thao-Ky Bui, Makenzie Cookson, Clare De Lune, Trent Woodard, Bree Warner, Blake Powers, Rachel Piasecki, James Gavarone, Haily Kirchner, Britany Finger, Kathryn Glomski, Aaron Zongo;
Olivia Strang, Sunshine Griffin, Jake Stucker, Anna Kinzel, Breanna Matney, Gabriella Matney, Uzochi Nwauwa, Ammity Rose, Michaela Urban, Jacob Partin, Audrey Swanson, Connor McHugh, Dana Kleman, Hannah Coit, Ryan Boehm, Kelly Hayden, Elias Shope, Courtney Kuhlwein, Samantha Lake, Alex Peterson, Casey Paluch, Kalen Nichols, Nathan Kyllo, Tressa Greiner;
Zachary Nemec, Olivia Schmeltz, Erik Schempf, Skye Pruett, Tracee Mills, Kaden Sinning, Isaiah Diller, Brian Dible, Megan Carmen, Chelsey Emahiser, Cameron Brosius, Hudson Pendleton, Alexia Larson, Mary Korducki, Aidan Hassett, Sean O’Donnell, Etta Gallaway, Edward Becker, Quinn Layden, Kelsey Hetrick, Sarah Gillen, Katarina Kieffer, Adam Furnas, Andrew Kelly, Ryan Borders, Sarah Kelly, Chloe Rogowski, Isaac Elsasser, Benjamin Miller, Terry Rockovich, Adessa Miller, Lucas Bouzat, Gabriel Placke, Caroline Sayer, Gabriel Sayer, Megan Swartz;
Dream Clark-Quaintance, Frances Zengel, Kathryn Seguin, Genna Hunt, Haylee Dixon, Michael Schultz, Hannah Grunden, Maddison Smotherman, Derek Griffin, Brooke Dimich, Olivia Dickinson, Tori Weiner, Alexander Munson, Sarah Munson, Colin Albanese, Jacklyne Montarmani, Katherine Frye, Preston Morman, Allan Landgraf, Brett Rich, Dylan McCarty, Kelsi Kuprat, Hudson Brown, Cordelia Witzler;
Sarah Kerr, Carter Wittig, Emily Wittig, Johanna Slembarski, Paul Miller, Abigail Cox, Sarah Cox, Felicity Jinnings, Joshua Coleman, Dylan Dohanos, Jessica Johnson, Ayla Arrington, Patrick Freeworth, Julia Maas, Evan Trantham, Andrea Cromley, Hannah Smoyer, Nathan Neal, Micah Smith, Ashlynn Digby, Christopher Brickner, Danielle Weaver;
Ellyse Cherry, Peyton Keeran, Cole Sonner, Joshua Nietz, Lucy Roberts, Shannon Weihl, Keith Damschroder, Tessa Weber, Isabella Zachary, Sarah Ameling, Jordan Reiter, Ryan Reiter, Lilianna Cook, Rebecca Eiben, Zane Maxwell, Anna Greenhagen, Jenna Teet, Alyssa Brimecombe, and Robert Curry.
Bradner
Karli Rigby, Emily Hoodlebrink, Alexis Csizmar
Custar
Erin Spangenberg, Megan Britton, Stevie Sager
Cygnet
Mauricio Morales, Jacob Kern, Rachel Crouse, Caleigh Instone, Ethan Reinhart, Lilly Westgate, Grace Lennard
Grand Rapids
Jacob Pogan, Robert Miller, Kodey Miller, Lydia Everson, Trey Battin, Ryan Dick
Haskins
Elena North, Kayla Wietrzykowski, Austin Meier, Brock Snyder, Mikayla Farmer, Connor Tumblin, James Chase, William Monroe, Payton Jones, Hayle Grimmer
Jerry City
Ciaira Brown
Luckey
Cassandra Clay, Helena Katakis, Isabella Patchett, Jessica Stewart, Seth Welch, Margaret Cochrane, Faith Vermilyea, Jordan Davidson, Logan Soltesz, Luke Soltesz, Taylor Wilkins, Amanda Withrow, Kelsie Cancelliere, Emmalyn York, Jessica Lang
Millbury
Chantel Benjamin, Starra Halter, Rebecca Dunn, Hunter Walters, Samantha Partin, Marainna Heninger, Delaney Bee, Clair Johns, Megan Dufresne, Melissa Yates
Northwood
Russell Molter, Kirsten Zink, Trinity Fowler, Hannah Moore, Olivia Matlack, Mary Wires, April Gargac, Grace Blandin, Justin Luoma
North Baltimore
Marly McCartney, Makenna Ray, Stephen Cole, Heather Joyner, Meg Empcke, Hunter Fleck, Gabriel Greco, Olivia Frost, Cassidy Hiser, Valerie Buchanan, Cristina Morales, Allison Kepling
Pemberville
Natalie Nieschwitz, Julissa Hernandez, Anna Gudakunst, Emily Bolton, Tyler Ruck, Kyra Contris, Danielle Bruning, Madison Finley, Katelyn Konecny, Shelby Getz, Carleigh Coffield, Rory Farmer, Mary Cathers, Logan Frobose
Perrysburg
Alexis Purdum, Aubrey Zolciak, Austin Berkebile, Ava Zvanovec, Betty Krodel, Brynli Ayer, Cameron Flynn, Courtney Swisher, Dakota Husain, Daniella Fedak-Lengel, Devin Leffel, Emma Bowe, Jane Pula, Jia Wei Ou, Kaylie Arnold, Kelley Turk, Lillian Heebsh, Mackenzie Giglio, Marianne Vanderbeke, Marissa Klemm, Sierra Starks, Sophia Corbissero, Owynn Githens, Dareena El-Far, Cameron George, Kathryn Mandly, Emily Zawodny, Connor McCoy, Jessica Bragg, Ethan Nagy, Stephanie Operacz, Constance Phillips, Clara Barned, Noah Williams;
Devin Macritchie, Dillon Macritchie, Gabrielle Smiczek, Hannah Williams, Chloe Patterson, Shelby House, Ryan Rump, Tate Graham, Tyler Mgebroff, Julian Verdugo, Erin Furlong, Taylor Weghorst, Riley Tilton, Annika Keeton, Hannah Jaqua, Maya Keeton, Kara Nicholson, Mitchell Cash, Payton Gagich, Cassidy Hoyt, Taylor Sherman, Judith Whitner, Josh Pilcher, Bryce Gankosky, Zachary Bernhoft, Emma Malear;
Thomas Cassity, Connor White, Caitlin Taylor, Joshua Leganik, Melissa Mintz, Andrew Hogle, Maia Williams, Anna Fischer, Jessica Reighard, Taylor Gilcher, Jacob Zam, Chloe Bortz, Alyssa Bengela, Matthew Murphy, Michael Murphy, Rebekah Geisler, Jordan Barnes, Chloe Carter, Bailey Korn, Hanna Dettinger, Nicholas Sanford, Kearstyn Zuccarell, John Robinson, Jacob Rice, Chiara Kerr, Emily Bihn, Brady Thomas, Benford Whitaker, Bryant Whitaker, Madeline Jaco;
Bailee Mohon, Maura Barley, Logan Cote, Brian Maxwell, Jacob O’Rourke, Nathan Kutz, Cameron Carter, Megan Adams, Tori Glowacki, Johnathon Bergstrom, Lanlie Nguyen, Colby Lilly, Nolan McHugh, Sydney Snyder, Sophia Grigsby, Annagrace Chamberlain, Catherine King, Magnus Collins, Mariah Sarder, Emily Carns, Tyler Sams, Shelby McDaniel, Evelyn Clayton, Madeline Haschak, Alexandra Michel, Evan Rantanen, Chloe Kozal, Stephen Strouse, Sarah Steer;
Dylan Van Leuven, Jason Mefferd, Lydia Ellinger, Kaitlyn Artz, Anne Labadie, Mikayla Clayton, Jessica Recker, Jacob Wilhelm, Luke Wonnell, Carson Flynn, Ethan Recker, Caitlyn Schankula, Helena Hickman, Camille Dunckel, Ethan Sulewski, Julia Posadny, Michael Posadny, Nikkol Nix, Chelsea Fisher, Zachary Perry, Ian Thanasiu, Seraiah Proctor, Brian Blakely;
Madeline Lindow, Sebastian Hilleary, Delaney Esper, Brendan Graves, Chase Mackiewicz, Deven Miller, Lillian Reimer, Brooke Johnson, Noah Pyle, Olivia Christie, Sierra Hickerson, Emma Brown, Christopher Fletcher, Caroline Born, Logan Forbes, Anthony Slaske, Claire Miller;
Brooke Schlatter, Milan Loyer, Rachael Sattler, Van Husted, Brieanna Lewis, Clara Bills, Sidney Strauss, Paige Krabbenbos, Audrey Bostdorff, Autumn Schmidt, Ibrahim Zouaoui, Nicolas Kilbride, Emily Michalak, Reid Zura, Alyx Fisher, and Brooklyn Dickey.
Portage
Brad Boulden, Lauren Deutschman, Kelsey Allen, Claire Smith, Natalie Beaverson, Jason Booth, Kathryn Fyfe, Seth Daniels, Sara Foster
Risingsun
Ashley Adams, Brianna Ray, Mariah Woodruff, Katelyn Klotz, Alexander Palmerton, Christa Thaxton, Stormy Chaney
Rossford
Abby Hartshorn, Mackenzie Miller, Sara Lutz, Alexander Chiarelott, Emilia Christoff, Noah Taylor, Rachel McNiel, Gabriel Wagner, Amanda Kiefer, Lauryn Henderson, Hannah Radwanski, Jake Pietrasz, Ryan Pietrasz, Alek Wood, Grace Misko
Rudolph
Alicia Villegas, Alexandrea Crawford, Shani Estep
Walbridge
Chloe Kadas, Allysia Eicher, Michelle Fais, Ally Goetz, Elizabeth Swartz, Aubrie Kunkelman
Wayne
Ashley Anteau, Jonah Childress, Dylan Gerkens, Emma Bowen
Weston
Aaron Good, Hailey Dickinson, Ryan Lashaway, Paige Hoffman, Isabella Bean, Dameon Nigh, Madison Spangenberg, Jaiden Wichman, Krystal Thomas, Lena Griggs, Mckenna Davison, Jordyn Lenox