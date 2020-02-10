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Arm custodians, hire officer? Perrysburg school leaders debate

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Posted: Monday, February 10, 2020 9:23 pm

Arm custodians, hire officer? Perrysburg school leaders debate By Roger LaPointe, Sentinel-Tribune Staff Writer Sentinel-Tribune

PERRYSBURG — At the Feb. 4 working group meeting, the school board discussed increasing safety options for the junior high, including hiring a school resource officer and the option of arming custodians.

“First of all, I don’t think we need one at the junior high,” board member Kelly Ewbank said about a student resource office. Instead, she suggested arming custodians and teachers, or hiring a retired officer.

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