Arm custodians, hire officer? Perrysburg school leaders debate

PERRYSBURG — At the Feb. 4 working group meeting, the school board discussed increasing safety options for the junior high, including hiring a school resource officer and the option of arming custodians.
“First of all, I don’t think we need one at the junior high,” board member Kelly Ewbank said about a student resource office. Instead, she suggested arming custodians and teachers, or hiring a retired officer.
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