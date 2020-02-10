South Koreans explode with joy over 'Parasite' Oscar wins

SEOUL, South Korea (AP) — South Koreans reacted with rare collective joy Monday after director Bong Joon Ho's "Parasite" won the Oscar for best picture and three other awards, good news that came as their country struggles to guard against a new virus and counter North Korea's nuclear threat.
The movie's wins made history in both the Hollywood and South Korean film industries. The class satire is the first non-English-language film to win best picture in the 92-year history of the Academy Awards, and is the first South Korean movie to ever win an Oscar.
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