Prince Harry: 'No other option' but to cut royal ties

LONDON (AP) — Prince Harry said Sunday that he felt "great sadness" but found "no other option" to cutting almost all of his and his wife Meghan's royal ties in the hopes of achieving a more peaceful life.
The comments were Harry's first public remarks since his split from the royal family was announced earlier this month. Video of his speech was posted to Harry and Meghan's official Instagram account.
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