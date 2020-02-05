Oscar Predictions: Can 'Parasite' upset '1917'? - Sentinel-Tribune: A&E

Oscar Predictions: Can 'Parasite' upset '1917'?

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Posted: Wednesday, February 5, 2020 5:39 pm

Oscar Predictions: Can 'Parasite' upset '1917'? By JAKE COYLE AP Film Writer Sentinel-Tribune

NEW YORK (AP) — Ahead of Sunday's 92nd Academy Awards, Associated Press Film Writer Jake Coyle shares his predictions for a ceremony with a lot of locks but the potential for a few surprises.

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