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Joseph’s journey: Alaska, California trips inspire music

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Posted: Sunday, September 1, 2019 11:34 am

Joseph’s journey: Alaska, California trips inspire music By Sandy Rose Schwieterman, Special to the Sentinel-Tribune Sentinel-Tribune

Drew Joseph’s own style of original folksy rock returns to the Black Swamp Arts Festival community stage on Saturday at 1:15 p.m. 

He said that his music is reminiscent of artists of the 1970s like Neil Young and Harry Nilsson and some outlaw country musicians like early Merle Haggard and Waylon Jennings.

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