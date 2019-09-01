Joseph’s journey: Alaska, California trips inspire music

Drew Joseph’s own style of original folksy rock returns to the Black Swamp Arts Festival community stage on Saturday at 1:15 p.m.
He said that his music is reminiscent of artists of the 1970s like Neil Young and Harry Nilsson and some outlaw country musicians like early Merle Haggard and Waylon Jennings.
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