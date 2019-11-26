AARP releases the names of its Movies for Grownups nominees

NEW YORK (AP) — A new batch of film nominations are out from an influential media organization — but superhero flicks and "Frozen 2" need not apply.
AARP has released nominations for its annual Movies for Grownups awards, which is designed to reward films that resonate with older viewers and fight industry ageism.
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